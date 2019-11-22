الرئيس الأفغاني يرحب بدعوة ترامب لزيارة الولايات المتحدة

كابول - أ ش أ:

رحب الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني بدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني صديق صديقي - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الجمعة- إن عبد الغني وترامب تحدثا هاتفيا مساء أمس وأجريا مناقشات مفصلة حول عملية السلام والتقدم الذي أحرزته القوات الأفغانية في ساحة المعركة.

وأشار صديقي إلى أن ترامب توجه بالشكر لعبد الغني على جهوده ودعمه لضمان إطلاق سراح أساتذة الجامعة الأمريكية من أسر طالبان، مضيفًا أن الزعيمين أشادا أيضًا بجهود قوات الأمن الأفغانية في هزيمة داعش في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

ولفت إلى أن الزعيمين ناقشا أيضًا خطة السلام ذات النقاط السبع للحكومة الأفغانية، وفي هذا الصدد، أصر ترامب على وقف إطلاق النار كشرط مسبق للمفاوضات.

وأضاف أن ترامب أكد أيضًا حتمية مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات وقيادتها للعملية من البداية لضمان نجاح أي عملية. كما دعا ترامب للبدء على الفور في هذه المحادثات.

وأشار المتحدث الأفغاني أيضًا إلى أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة في ختام المكالمة الهاتفية إلى الرئيس الأفغاني لزيارة البيت الأبيض، الذي رحب من جانبه بهذه الدعوة.

وكانت طالبان قد أطلقت سراح رهينتين غربيين الثلاثاء الماضي في مبادلة بثلاثة من قادة الحركة، في خطوة تبعث الآمال في إحياء جهود السلام.​