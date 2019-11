بعد 113 ساعة من حجب الخدمة.. عودة الإنترنت تدريجيًا في إيران

كتبت- رنا أسامة:

أعادت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت تدريجيًا فيما لا يقل عن 8 محافظات، الخميس، وذلك بعد نحو 5 أيام على قطع الخدمة بشكل شبه كلي في إيران، على وقع التظاهرات التي تشهدها غالبية المحافظات والمدن في البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأكّدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية استئناف خدمة الإنترنت في بعض المناطق، الخميس، بتفويض من مجلس الأمن القومي الإيراني. ونقلت عن مصدر وصفته بالمُطلع قوله إن "خدمة الإنترنت في طور العودة التدريجية إلى جميع أنحاء البلاد".

وأضاف المصدر أن "خدمة الاتصال بالإنترنت للهواتف الأرضية (ADSL) عادت بالفعل في محافظات هرمزكان، وكرمانشاه، وأراك، ومشهد، وقم، وتبريز، وهمدان وبوشهر، وبعض مناطق طهران".

بدورها، أفادت منظمة "نت بلوكس"، وهي منظمة غير حكومية معنيّة بمُراقبة حرية الإنترنت حول العالم، باستئناف محدود للإنترنت في إيران بعد 113 ساعة من حجب الخدمة.

وأظهرت بيانات المنظمة، الخميس، أن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 10 بالمائة حتى الآن.

Real-time technical data corroborate reports in #Iran news media that some connectivity is being restored, although only partially.



At the current time national connectivity has risen further to 10%.



Follow our live report for updates on the situation 📰https://t.co/1Al0DT8an1