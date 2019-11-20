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    المرصد: 11 قتيلا من قوات إيران والنظام في القصف الإسرائيلي على سوريا

    10:05 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    المرصد: 11 قتيلا من قوات إيران والنظام في القصف الإسرائيلي على سوريا

    11 قتيلا من قوات إيران والنظام في القصف الإسرائيل

    القاهرة- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 عنصرا من القوات الإيرانية والمسلحين الموالين لها وقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية المكثفة على مواقع عسكرية في دمشق وريفها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

    وأوضح أن سبعة من القتلى من جنسيات غير سوريا.

    وأضاف أنه جرى انتشال عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه من تحت أنقاض منزل في قرية بيت سابر بناحية سعسع بعد استهداف أحد الصواريخ الإسرائيلية للمنزل.

    وذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، وجرى تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما جرى استهداف معسكر لهم، بالإضافة لاستهداف بطاريات صواريخ أرض - جو ومواقع لقوات النظام.

    كانت وكالة "سانا" الحكومية السورية ذكرت أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل مدنيين اثنين وسقوط عدد من الجرحى.

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