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موسكو تؤكد استعدادها لتسهيل عملية إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

08:50 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
موسكو تؤكد استعدادها لتسهيل عملية إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

ميخائيل أوليانوف

موسكو - (أ ش أ):

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف استعداد موسكو لتسهيل عملية إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم (الأربعاء) عن أوليانوف قوله في مؤتمر للأمم المتحدة: "نود التأكيد أنه ربما يعتمد المشاركون في المؤتمر بقوة على دعم روسيا، أحد المؤلفين الثلاثة المشاركين في قرار 1995 بشأن إنشاء هذه المنطقة، وتدرك روسيا تمامًا دورها في تسهيل هذه العملية".

وأضاف :"من المؤسف ألا تشارك إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الحدث. ويعد نهج واشنطن في هذا السياق مُرْبِكا، لأنها لا تبذل أي جهد للوفاء بالتزاماتها باعتبارها أحد المشاركين في صياغة قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط وكذلك الالتزامات المترتبة على قرارات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010".

وقال أوليانوف إنه "بعد الجلسة الأولى للمؤتمر، ستكون هناك حاجة إلى وثيقة نهائية قصيرة لإرسال إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن المشاركين في المؤتمر راضون عن الجلسة الأولى ، ويعتزمون مواصلة العمل المشترك"، مضيفا أنه سيكون من المفيد أن نرسم في الوثيقة النهائية الأفكار حول كيفية تقدم العملية في المستقبل.

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