إصابة شخص بسقوط صاروخ في وسط بغداد

بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إصابة مدني بسقوط صاروخ قرب إحدى الشركات في منطقة الكرادة بوسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان نقلت عنه قناة السومرية العراقية إن "صاروخا لم يعرف نوعه حتى الآن سقط قرب إحدى الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

يأتي ذلك فيما يشهد العراق مظاهرات منذ أول الشهر الماضي للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الاوضاع الاقتصادية وباسقاط الحكومة وبحل البرلمان.