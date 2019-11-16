الشرطة البريطانية تحقق في مزاعم بالتزوير الانتخابي قبل انتخابات ديسمبر

لندن - (د ب أ):

تحقق الشرطة البريطانية في مزاعم بالتزوير الانتخابي بعدما اشتكى سياسي معارض من أن حزب المحافظين المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون حاول إقناع مرشحي حزب منافس بالانسحاب من الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت: "تلقى النواب البرلمانيون زعمين ( اثنين من المزاعم ) بالتزوير الانتخابي وسوء التصرف على صلة بانتخابات 2019 العامة".

وأضافت الشرطة: "فريق استقصائي خاص من النواب البرلمانيين مسؤول عن التحقيق في كل هذه المزاعم الجنائية".

وقال: "جاري تقييم المزعمين حاليا"، مضيفة أنها لن تعلق قضايا فردية.

ونشر تشارلي فالكونر، العضو بمجلس اللوردات عن حزب العمال ، خطابه يطلب من الشرطة التحقيق في تقارير مفادها أنه تم التقرب من مرشحي حزب بريكست في محاولة لإقناعهم بسحب ترشيحاتهم.

وذكر فالكونر إن المحاولات التي أبلغ عنها المحافظون "تثير تساؤلات جادة بشأن نزاهة" الانتخابات التي تجرى في 12 كانون أول/ديسمبر ويمكن أن تخرق قانون الانتخابات.

ورفض جونسون المزاعم بتقديم عروض توظيف ووصفها بـ"الهراء" أمس الجمعة.

وكان زعيم حزب بريكست، نايجل فاراج قد قال أمس الأول الخميس إنه يفكر في الإبلاغ عن مخاوفه للشرطة.

وقال فاراج إنه لا يلوم جونسون شخصيا ولكن اتهم مستشارا بارزا بـ"استدعاء مرشحينا (من حزب بريكست) وعرض عليهم وظائف في حال انسحبوا".