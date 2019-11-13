متظاهرون يحرقون منازل مسؤولين في محافظة الناصرية العراقية

بغداد - (د ب أ)

ذكر شهود عيان أن متظاهرين عراقيين أحرقوا منازل عدد من المسؤولين مساء اليوم الاربعاء، فيما قامت القوات الأمنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في قضاء الغراف التابع لمحافظة الناصرية 375 كيلومترا جنوبي بغداد.

وأوضح الشهود أن متظاهرين أحرقوا منازل أغلب أعضاء المجلس البلدي في قضاء الغراف والمدينة تشهد عملية انفلات أمني كبير، ويتجمع غالبية المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وعلى صعيد آخر، أفاد شهود عيان بأن متظاهرين قطعوا مساء اليوم الأربعاء الطريق المؤدية إلى حقل مجنون النفطي شمالي مدينة البصرة 550 كيلومترا جنوبي بغداد، للمطالبة بوفاء شركة نفط البصرة بالتزاماتها بتعيين المتظاهرين في مرافق الحقل ومنشآته.

وبحسب مصادر في شركة نفط البصرة فإن عمليات الإنتاج لم تتأثر في منشآت الحقل النفطي.