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    مسؤول أمريكي: مسلحي داعش المعتقلين "قنبلة موقتة" وعلى دولهم استعادتهم

    09:25 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    مسؤول أمريكي: مسلحي داعش المعتقلين "قنبلة موقتة" وعلى دولهم استعادتهم

    مسلحي داعش المعتقلين

    القاهرة - (مصراوي)

    ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن هناك 10 آلاف معتقل من داعش في شمال شرقي سوريا وعلى دولهم الأصلية استعادتهم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

    واعتبر المسؤول الأمريكي، أن مسألة مسلحي داعش المعتقلين في سوريا باتت أشبه بـ"قنبلة موقوتة".

    وتابع أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا موجودة لهزيمة داعش وتولي بعض المهام الثانوية الأخرى مثل تأمين حقول النفط.

    مسلحي داعش المعتقلين سوريا حقول النفط القوات الأمريكية

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