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بالفيديو.. ضبط سائق مخمور في السعودية تسبب في مقتل مواطنيين

09:59 م الأحد 10 نوفمبر 2019
بالفيديو.. ضبط سائق مخمور في السعودية تسبب في مقتل مواطنيين

ضبط سائق مخمور في السعودية تسبب في مقتل مواطنيين

القاهرة - (مصراوي)

نشرت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو لشخص في حالة سكر ضبط، بعد سيره عكس اتجاه السير بسرعة عالية بين مدينتي الدمام والرياض، وتسبب في وفاة مواطن سعودي وزوجته.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أخرى، تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من ضبط شخص في حالة سكر عكس اتجاه السير على طريق الرياض بسرعة جنونية، مما تسبب في وفاة رجل وزوجته وإصابة آخر.

سائق مخمور حادث سير حوادث الطرق شرطة السعودية

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