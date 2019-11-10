حماس توافق على إصدار عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار معها

غزة - (د ب أ)

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم الأحد، أن الحركة توافق على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية قبل عقد لقاء وطني مسبق.

وقال هنية في مؤتمر صحفي عقب لقاء قيادة الحركة بممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة لبحث ملف الانتخابات، إن "إصرار الرئيس عباس على أن المرسوم الرئاسي يسبق الاجتماع الوطني المقرر قد لا تكون عقبة أو سببا من أسباب تعطيل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوفر لهذه الانتخابات".

وأضاف أن حماس "تنازلت وقبلت بإجراء انتخابات تشريعية ويليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة وأن تجري على أساس التمثيل النسبي الكامل".

واعتبر هنية أن الانتخابات يمكن أن تشكل رافعة للمشروع الوطني ومخرج من المأزق الراهن التي تمر به الحالة الفلسطينية وأن تكون مدخلا للمصالحة الفلسطينية وأن تكون رافعة لتوفير عناصر القوة والصمود للشعب الفلسطيني لمواجهة الاخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

وأكد هنية، ضرورة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بشكل لا يقبل التأويل ولا المناورة خاصة في ملف القدس.

كما طالب بتوفير الحريات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمتع المشاركين بالحرية الكاملة "من أجل تأمين انتخابات معبرة عن حقيقة الشعب الفلسطيني وتوجهاتهم سواء لهذا الطرف أو ذاك" وتحييد المحكمة الدستورية التي شكلت في ظل الانقسام الفلسطيني.

كان عباس أبلغ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينة انه يريد إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومن ثم عقد حوار بين الفصائل بعد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات وموعدها.

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز الرئيس عباس بانتخابات رئاسية.