وزيرة إيطالية: "لا نواجه غزوا هنا" من المهاجرين

روما (د ب أ)

شددت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز في مقابلة صحفية نشرت اليوم الجمعة على تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بلادها، حيث قالت: "لا نواجه غزوا هنا."

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة أن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن العام الجاري وصلت إلى 600ر9، مقابل 22 ألف مهاجر في عام 2018 بأكمله.

ووصل إلى إيطاليا 379 مهاجرا من تونس، الشهر الماضي، مقابل ترحيل 243 مهاجرا.

وشددت الوزيرة على أن فرنسا وألمانيا وافقتا في وقت سابق الاسبوع الجاري على استضافة 70 مهاجرا كانت سفينة "أوشن فايكينج" أنقذتهم في عرض البحر.

يشار إلى أن الوزيرة، وهي من التكنوقراط، تولت حقيبة وزارة الداخلية خلفا للوزير القومي المتشدد ماتيو سالفيني، عقب تولي حكومة يسارية مقاليد الأمور في البلاد في سبتمبر الماضي.

ولطالما رفض سالفيني أثناء توليه منصب وزير الداخلية المشاركة في استقبال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في عرض البحر من قبل سفن إغاثة خيرية، مما عرضه لانتقادات قوية من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وبعض شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي. ووصف سالفيني تدفق المهاجرين بأنه "غزو".