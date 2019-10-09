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    العراق: عبد المهدي يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المظاهرات

    08:05 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    العراق: عبد المهدي يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المظاهرات

    عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي

    بغداد (د ب أ)
    أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم الأربعاء الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدء من يوم غد الخميس على أرواح شهداء المتظاهرين والقوات الأمنية.

    ذكر ذلك التلفزيون العراقي الرسمي الذي أعلن أيضا أن عبد المهدي سيلقى خطابا هذا المساء.

    وشهدت البلاد على مدار ثمانية أيام مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

    وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن 104 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.

    وقال المتحدث باسم الوزارة ، سعد معن، في تصريحات لصحفيين، أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.

    وأضاف أن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن.

    وأوضح أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى.

    عادل عبد المهدي العراق الحداد شهداء المظاهرات

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