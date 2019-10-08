السراج يطالب بضرورة دعوة كل الدول المعنية بليبيا لمؤتمر برلين

القاهرة (د ب ا)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، فائز السراج،ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده في برلين خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز،حسبما ذكر المركز الإعلامي للمجلس الرئاسي في صفحته على موقع فيسبوك.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوقف "العدوان" واستئناف العملية السياسية. يشار إلى ان حكومة الوفاق تصف القتال الدائر بينها وبين ما يسمي بالجيش الوطني الليبي في محيط طرابلس بـ"العدوان".

وأكد السراج التصميم على دحر "العدوان"، والتمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، كما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين وكان آخرها قصف نادي الفروسية بجنزور الذي أدى إلى إصابة عدد من الأطفال، والاعتداءات المستمرة على مطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين.

من جانبه، أكد غسان سلامه رفضه التام لأي "اعتداء" على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان،بحسب المركز الإعلامي.