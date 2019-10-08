أسهم تركيا تواصل التراجع بعد تهديد ترامب بتدمير اقتصادها

أنقرة- (د ب أ):

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول تراجعا خلال تعاملات اليوم، وذلك على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المؤشر تراجع بـ0.7% خلال التعاملات، بعدما كان أغلق أمس على تراجع بـ 0.5% أمس.

وأضافت الوكالة أن سعر صرف الليرة شهد تحسنا اليوم حيث ارتفع بـ3ر0% ليسجل الدولار 8124ر5 ليرة قرب الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لاسطنبول، وذلك بعدما تراجعت الليرة بـ2.5 % أمس.

وكان ترامب هدد أمس بـ"تدمير اقتصاد تركيا" إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سوريا، بعدما كان أعلن ليلة الأحد/الاثنين أنه لن يمنع عملية عسكرية تركية في شمال سوريا.

وكتب ترامب أمس على تويتر :"كما ذكرت بقوة في وقت سابق، ومن أجل أن أوكد: إذا ما قامت تركيا بأي أفعال، أعتبرها، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل، أفعالا تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما، كما فعلت من قبل".

وبدأت الأسواق التركية في التراجع أمس حتى قبل تهديد ترامب. وقال الخبير المالي التركي بوراك دميرشيوغلو إن "ترك الولايات المتحدة الساحة لتركيا يعني أيضا ترك تركيا تتحمل التكاليف والمسؤولية وحدها"، مضيفا أن "السوق ربما تظل مضطربة حتى يكون هناك بعض الوضوح بعد التوغل التركي" المرتقب في شمال سوريا.