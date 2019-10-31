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    وزير العدل الياباني يستقيل من منصبه

    03:47 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    وزير العدل الياباني يستقيل من منصبه

    وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي

    طوكيو/واشنطن - (د ب أ):

    قدم وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي استقالته لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم الخميس، حسبما أعلن الوزير للصحفيين، مشيرا إلى أن "آبي" قبل الاستقالة.

    وجاءت الاستقالة بعد يوم مما ذكرته مجلة "شوكان بنوشون" الأسبوعية بأن هناك شبهات حول انتهاك كاواي وزوجته، العضوة بمجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان) لقانون الانتخابات في البلاد ، عندما فازت الزوجة بمقعد في المجلس في يوليو.

    ونفى كاتسويوكي كاواي تلك المزاعم.

    وهذا هو ثاني وزير يقدم استقالته خلال أسبوع ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

    وكان وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجاوارا استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما واجه مزاعم بارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، مما مثل صفعة لحكومة آبي.

    كاتسويوكي كاواي اليابان شينزو آبي

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