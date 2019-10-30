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    واشنطن تريد اتفاقا تجاريا مع الصين خلال أسابيع

    10:27 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    واشنطن تريد اتفاقا تجاريا مع الصين خلال أسابيع

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (أ ف ب)

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ما زال يأمل في توقيع اتفاق تجاري مع الصين خلال الأسابيع المقبلة بالرغم من إلغاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي كان من المفترض أن يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جينبينغ في منتصف نوفمبر في تشيلي، على ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

    وقال متحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان "نتطلع إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التاريخي مع الصين ضمن الإطار الزمني ذاته (المتفق عليه بالأساس) وحين يكون لدينا إعلان، سننقله إليكم".

    وأعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا الأربعاء أن بلاده تعدل عن تنظيم المؤتمر العالمي حول المناخ في ديسمبر وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر بسبب الاحتجاجات الجارية في البلاد.

    وألمح ترامب الإثنين إلى أن توقيع الاتفاق التجاري المرتقب مع بكين قد يتم قبل قمة آبيك المقررة في 16 و17 نوفمبر.

    ومن المفترض أن يضع الاتفاق حدا للخلاف التجاري بين البلدين الذي يهدد النمو الاقتصادي العالمي.

    وشن ترامب حربا تجارية على الصين في مارس 2018 بهدف وضع حد لممارساتها التجارية التي يصفها بأنها "غير نزيهة".

    هذا المحتوى من

    AFP
    دونالد ترامب الولايات المتحدة الصين التجارة

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