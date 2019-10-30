الأمم المتحدة تبحث عن مكان آخر لقمة المناخ غير تشيلي

نيويورك (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستبحث عن مكان آخر لعقد المؤتمر العالمي للمناخ فيه، بعد أن ألغت تشيلي إقامة المؤتمر على أراضيها.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه فرحان حق، المتحدث باسم انطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، اليوم الأربعاء.

وقال حق إنه يرفض إعطاء تكهنات حول ما إذا كان سيتم عقد القمة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك إذا استدعى الامر أو ما إذا كان سيتم تأجيلها.

وأضاف أن الأمر الذي يمكن أن يكون في حكم المؤكد هو أن تشيلي ستظل البلد المضيف للمؤتمر حتى لو انعقد خارجها.

وكشف حق أن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا أبلغ جوتيريش بقراره عبر الهاتف.

وأعلن بينيرا في وقت سابق من اليوم أن الحكومة مضطرة نظرا لاستمرار الاحتجاجات الكبيرة إلى التركيز على إحلال السلام في البلاد وإعداد الإصلاحات.

وكان من المفترض أن ينعقد المؤتمر في الفترة بين 2 إلى 13 ديسمبر المقبل في العاصمة التشيلية.

وتعد ألمانيا من بين الدول التي يمكن التفكير فيها كمكان بديل لعقد المؤتمر، حيث يقع مقر أمانة الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون.