تضم أسلحة تركية.. الجيش الليبي يغير على قاعدة معيتيقة

القاهرة- (مصراوي):

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيره تركية.

وقال بيان رسمي إن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة.

وأضاف البيان أن فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، استطاعت اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

وأشار إلى أن سلاح الجو نفذ هذه الضربات بدقة متناهية، وأنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت أو مرافق مدنية، كما عادت جميع الطائرات سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها للضربات.

وأصدر البيان تحذيرًا لأي جماعة أو مليشيا مسلحة من مغبة تعريض أو تهديد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد الجيش والمدنيين.​