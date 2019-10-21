وصول وفد عسكري روسي إلى شمال شرق سوريا

القاهرة - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بوصول وفد عسكري روسي يضم عددا من الجنود والمستشارين إلى مطار القامشلي شمال شرق سورية.

ووفقاً لمصادر "المرصد السوري" الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، فإن الوفد سيجتمع بقياديين من قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وفي سياق متصل، أوضح المرصد أنه سيتم اليوم تسيير دوريات مشتركة للقوات الحكومية السورية و"قسد" على حدود القامشلي و منطقة الدرباسية بمدينة رأس العين.

يأتي التعاون العسكري بين قسد والقوات الحكومية بموجب تفاهم توصل إليه الجانبان عقب اطلاق عملية نبع السلام التركية في شمال شرق سورية.