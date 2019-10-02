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    مقتل 6 جنود صوماليين في انفجار قرب مقديشو

    07:56 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مقتل 6 جنود صوماليين في انفجار قرب مقديشو

    أرشيفية

    مقديشو - (د ب أ):

    أعلن الجيش الصومالي مقتل ستة من جنوده في انفجار قنبلة وضعت على جانب الطريق بالقرب من العاصمة الصومالية.

    وقال محمد عبدي المسؤول في الجيش الصومالي إن الانفجار أسفر عن تدمير مركبة عسكرية صومالية.

    وأضاف عبدي أن الجنود الستة الذين قتلوا من وحدة النخبة التي تدربها القوات الأمريكية.

    وأكدت وزارة الدفاع الصومالية وقوع الهجوم عبر الإذاعة الرسمية.

    وقد أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطة "الأندلس" الإذاعية.

    وتشن جماعة الشباب المتشددة هجمات بصورة منتظمة على المباني الحكومية والفنادق في الدولة التي تسودها

    وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية وكذلك جنود الاتحاد الأفريقي في القتال ضد حركة الشباب المنتمية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.

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