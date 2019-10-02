الاتحاد الأوروبي يطالب أمريكا بالتخلي عن فرض رسوم على وارداته

بروكسل - (د ب أ):

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء ، الولايات المتحدة بالتخلي عن فرض رسوم انتقامية على الاتحاد الأوروبي بعدما أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما في نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الدعم المالي لشركات تصنيع الطائرات.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم: "الميل لتنفيذ إجراءات مضادة الآن سوف يتسم بقصر النظر ولن يكون مثمرا"، مشيرة إلى أنه تبين أن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخطئان.

وأضافت أنه إذا ما ختارت الولايات المتحدة فرض رسوم "فسوف تدفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع لن يكون أمامنا أي خيار آخر سوى فعل الأمر نفسه".