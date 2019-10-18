السعودية تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان

القاهرة – (مصراوي):

حذّرت المملكة العربية السعودية مواطنيها من السفر إلى لبنان، ودعت رعاياها هناك إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات في يومها الثاني ضد الأوضاع الاقتصادية.

وفي تغريدة على موقعها الرسمي قالت الخارجية السعودية: "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى".

وأضافت: "وذلك حرصا على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق، حذرت السفارة السعودية في لبنان، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مواطنيها، وحثتهم على الإسراع بالتواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعدادا للمغادرة في أقرب فرصة.

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق، وأشعلوا النيران في إطارات، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط جميع رموز النخب السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بالاستقالة.