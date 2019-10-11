إغلاق محطة مترو قرب مبنى الكابيتول الأمريكي بعد الإبلاغ عن حادث طعن

واشنطن - (د ب أ):

أغلقت الشرطة الأمريكية بعد ظهر اليوم الجمعة، محطة مترو ساوث كابيتول الرئيسية قرب مبنى الكابيتول وذلك للتحقيق في حادث طعن.

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه تم العثور على شاب فاقد الوعي ولا يتنفس.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن فتاة 14 عاما، على صلة بحادث الطعن.

وقال تشاك ديكر20 عامًا، وهو طالب بالجامعة الأمريكية ، إنه دخل محطة المترو بعد لحظات من الطعن، وأضاف أن الضحية كان داخل صالة التذاكر ملقى على الأرض، وبدا أنه ينزف بغزارة من منطقة الرقبة.