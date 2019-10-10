انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات العامة بكندا غدًا الجمعة ولمدة أربعة أيام

أوتاوا - (أ ش أ):

حددت هيئة الانتخابات الكندية موعد التصويت المبكر للانتخابات العامة في البلاد بين 11 و14 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن للناخبين الذين يرغبون في ممارسة حقهم في التصويت أن يتوجهوا إلى مركز الاقتراع في دائرتهم الانتخابية اعتبارا من يوم غد الجمعة.

يأتي ذلك تلبية لرغبة الناخبين الذين يرغبون في التصويت قبل انطلاق الإنتخابات في موعدها الرسمي يوم 21 أكتوبر الجاري، لتجنب الانتظار في صفوف طويلة، أو لأنه يتعذر عليهم التصويت في الموعد المحدد.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباح يوم غد الجمعة، خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وأعلنت هيئة الانتخابات ضرورة إبراز وثائق الهوية ومن بينها البطاقة الصحية أو جواز السفر ووثيقة الولادة ورخصة القيادة ووثيقة الانتماء إلى أحد شعوب السكان الأصليين.

يذكر أنه خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت عام 2015، بلغت نسبة المشاركين في التصويت المبكر 20.8%.