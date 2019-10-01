بومبيو: وزارة الخارجية تتعرض للتخويف عبر التحقيق في قضية اتهام ترامب بالتقصير

واشنطن - (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، التحقيق الذي يجريه مجلس النواب والذي يرمي إلى التحضير لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه ، متهماً النواب الديمقراطيين باستخدام أسلوب التخويف ضد موظفيه ، بينما ترك الباب مفتوحًا لمعرفة ما إذا كان سيمتثل لاستدعاء قانوني لتقديم وثائق خاصة بالتحقيقات أم لا.

وقال بومبيو أيضًا في رسالة إلى الكونجرس إنه "ليس من المجدى" أن يستجوب النواب خمسة مسؤولين في وزارة الخارجية هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه كجزء من التحقيقات في تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وأضاف بومبيو أن النواب يحددون "وقتًا غير مناسب للغاية" في طلبهم لشهادة الدبلوماسيين.

وأضاف الخطاب أن الوثائق التي يطلبها النواب قد تخضع لامتيازات وسرية الذراع التنفيذي للحكومة.

وفيما يتعلق بأمر الاستدعاء الصادر ضده ، قال بومبيو فقط إنه سيرد بحلول مطلع الأسبوع ، وهو الموعد النهائي المحدد ، دون أي مؤشرات أخرى على ما إذا كان سيلتزم به.