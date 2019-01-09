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اختفاء طائرة عسكرية فرنسية على الحدود مع سويسرا

06:01 م الأربعاء 09 يناير 2019
اختفاء طائرة عسكرية فرنسية على الحدود مع سويسرا

ارشيفية

بيزنسون(فرنسا)- (د ب أ)

اختفت طائرة عسكرية فرنسية في شرق فرنسا من شاشة الرادار قبل ظهر اليوم الأربعاء، بحسب رئاسة المقاطعة.

وقالت رئاسة المقاطعة إنه يجري البحث حاليا عن الطائرة المقاتلة ذات المقعدين منطقة جورا الجبلية الواقعة على الحدود مع سويسرا، مشيرة إلى صعوبة البحث بسبب الجليد وصعوبة الرؤية.

من جانبه، أكد الجيش الفرنسي أن شخصين كانا على متن الطائرة المختفية.

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