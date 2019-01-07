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    الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الانقلاب في الجابون

    01:04 م الإثنين 07 يناير 2019
    الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الانقلاب في الجابون

    علي بونجو

    جوهانسبرج - (د ب أ):

    أدان الاتحاد الأفريقي محاولة الانقلاب التي وقعت في الجابون في وقت سابق اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة إلقاء القبض على ضباط الجيش المتمردين، الذين كانوا سيطروا في وقت سابق اليوم على محطة الإذاعة الوطنية في البلاد.

    وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الاتحاد الافريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب التي جرت صباح اليوم في الجابون"، مضيفا: "أعاود التأكيد على رفض الاتحاد الافريقي التام لكل تغيير غير دستوري في السلطة".

    وكانت الحكومة في الجابون أعلنت في وقت سابق اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على ضباط الجيش المتمردين، الذين كانوا سيطروا في الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، على محطة الإذاعة الوطنية في البلاد، حيث تم تلاوة بيان مقتضب تضمن إعلان تأسيس "المجلس الوطني للإصلاح".

    وأفادت إذاعة "آر إف إي أفريك" بأن المتحدث باسم حكومة الجابون، جاي برتران مابانجو، قال إن القوات الخاصة ألقت القبض على المتمردين، وأن الوضع تحت السيطرة.

    وأضاف أن: "الوضع في البلاد سيستقر في خلال ساعتين أو ثلاث ساعات".

    وكان رئيس الجابون، علي بونجو – الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عاما - قد تولى الحكم عام 2009، وهو موجود خارج البلاد منذ أكثر من شهرين. وتردد أنه أصيب بسكتة دماغية في أكتوبر ويتلقى العلاج في المغرب.

    علي بونجو الاتحاد الأفريقي الجابون جوهانسبرج تويتر موسى فقي محمد

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