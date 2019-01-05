مقتل 5 مراهقات أثناء ممارسة لعبة الهروب من الغرفة

وارسو- د ب أ:

أفادت وكالة "بي ايه بي" البولندية للأنباء نقلا عن متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق قوله إن خمس فتيات مراهقات لقين حتفهن في شمال بولندا أمس الجمعة في حريق أثناء ممارسة لعبة الهروب من الغرفة.

ونجا شخص آخر من الحريق الذي وقع في مدينة كوشالين بشمالي بولندا، وفقا للتقرير. وكانت المجموعة تحتفل بعيد ميلاد أحد الأشخاص.

وتتمحور لعبة الهروب من الغرفة حول استخدام كل ما لديك من قوى لحل عدد من الألغاز من أجل الخروج من غرفة مغلقة.

وأشار الرئيس البولندي اندريه دودا إلى وقوع "مأساة" في تغريدة على حسابه على تويتر.

وقال وزير الداخلية يواكيم برودجينسكي إن أنظمة الحريق في مرافق مماثلة في جميع أنحاء البلاد سيجري مراجعتها.