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    وزير الإعلام الباكستاني يشدد على أهمية تحسين علاقات بلاده مع الولايات المتحدة

    09:11 ص الخميس 03 يناير 2019
    وزير الإعلام الباكستاني يشدد على أهمية تحسين علاقات بلاده مع الولايات المتحدة

    وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    شدد وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري على أهمية تحسين العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.

    وقال شودري - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - إن السلام في باكستان مرتبط بأفغانستان ، وأكد أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الاستقرار بأفغانستان، وذلك في تغريدة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

    وتأتي تصريحات شودري بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية عن تطلعه للقاء القيادة الجديدة لباكستان ، وأعرب أيضا عن رغبته في إقامة علاقات قوية بين البلدين.

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