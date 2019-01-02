بريطاني يستقبل العام الجديد بالفوز بـ 146 مليون دولار في اليانصيب

لندن - (د ب أ):

بدأ حامل ورقة يانصيب في بريطانيا العام الجديد 2019 بخبر سعيد ، حيث ربح 115 مليون جنيه استرليني (146.7مليون دولار) في سحب "يورو مليونز" أمس الثلاثاء.

وأصبح حامل هذه الورقة رابع أكبر فائز باليانصيب في تاريخ المملكة المتحدة.

كما فاز عشرة أشخاص بمليون جنيه استرليني لكل منهم في سحب العام الجديد.

وفي يوليو 2011، أصبح كولين وكريس واير من اسكتلندا أكبر فائزين باليانصيب في المملكة المتحدة وفي أوروبا، عندما ربحا أكثر من 161 مليون جنيه استرليني.