وزير الإعلام اليمني: هجوم العند يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام
القاهرة – (مصراوي):
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هجوم قاعدة العند العسكرية اليمنية، يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام.
وأضاف أن الهجوم أسفر عنه إصابة 2 من قادة الجيش اليمني.
واستهدت ميليشيات الحوثيين، عرضًا عسكريًا للجيش اليمني بقاعدة العند، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الجيش اليمني، وإصابة رئيس هيئة أركان الجيش الوطني اليمني، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن الهجوم.
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