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    وزير الإعلام اليمني: هجوم العند يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام

    11:57 ص الخميس 10 يناير 2019
    وزير الإعلام اليمني: هجوم العند يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    القاهرة – (مصراوي):

    وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هجوم قاعدة العند العسكرية اليمنية، يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام.

    وأضاف أن الهجوم أسفر عنه إصابة 2 من قادة الجيش اليمني.

    واستهدت ميليشيات الحوثيين، عرضًا عسكريًا للجيش اليمني بقاعدة العند، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الجيش اليمني، وإصابة رئيس هيئة أركان الجيش الوطني اليمني، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن الهجوم.

    معمر الإرياني اليمن قاعدة العند العسكرية الحوثيين

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