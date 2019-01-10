وزير الإعلام اليمني: هجوم العند يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام

القاهرة – (مصراوي):

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هجوم قاعدة العند العسكرية اليمنية، يظهر أن الحوثيين غير مستعدين للسلام.

وأضاف أن الهجوم أسفر عنه إصابة 2 من قادة الجيش اليمني.

واستهدت ميليشيات الحوثيين، عرضًا عسكريًا للجيش اليمني بقاعدة العند، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الجيش اليمني، وإصابة رئيس هيئة أركان الجيش الوطني اليمني، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن الهجوم.