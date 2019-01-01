انتحاري يفجر نفسه أمام مركز شرطة جنوبي ليبيا

سبها (د ب أ)

قال مصدر أمني بمدينة سبها جنوبي ليبيا، إن انتحاريا فجر نفسه اليوم الثلاثاء، أمام مركز شرطة بلده غدوه جنوب مدينة سبها.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "تفطن الأجهزة الأمنية حال دون وقوع خسائر بشرية سوى بعض الجرحى من أفراد الشرطة"، وصفت جراحهم بالبسيطة.

وتابع المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل المهاجم ذو البشرة السمراء، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على ما تبقى من جثته داخل المركز.

ويأتي هذا الهجوم ردا على هجوم القوات الأمنية التابعة للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أمس الإثنين على مراكز تابعه لتنظيم داعش جنوب ليبيا.

وأعلن الناطق العسكري أمس عن تحرير عدد من المختطفين من مدينة الفقهاء والذين تم خطفهم منذ عدة أسابيع على أيدي عناصر التنظيم وتابع أيضا أنه تم قتل العديد من أفراد الجماعات الإرهابية وهروب عدد منهم إلى الصحراء.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، وحكومة الوفاق، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.