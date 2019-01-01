حزب الأمة المعارض: 45 قتيلًا وألف جريح منذ انطلاق الاحتجاجات السودانية

الخرطوم (د ب أ)

أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض اليوم الثلاثاء، بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات بالسودان.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان أوردته صحيفة (سودان تايمز) اليوم إن عدد المعتقلين بلغ أكثر من ألفين شخص.

وأعلن حزب الأمة دعمه اللا محدود لأي حراك شعبـي، ومشاركته فيه والتزامه بالوحدة التنسيقية لقـوى التغيير.

وقال "إننـا ندعـو كل مكونات شعبنـا الفاعلة في الشـارع الـي التوافق على ميثـاق الخلاص الوطنـي"، مضيفا "نأمل أن نستكمل جميعا التخطيط لموكب شعبـي يتقدمه قادة قـوى التغيير، هدفـه تشييع هذا النظام الـي مثواه الأخير".

وأضاف الحزب ، في بيانه :"لقد سَطر شعبنـا يوم أمس 31 ديـسمبر ملحمة مـن التحدي والاقدام، استجابةً لمسيرة الحرية والكرامة التـي دعـا اليها تجمع المهنيين السودانيين وشاركت فيها كل مكونات شعبنـا، ونحن نَتنسم عَبـق الذكـرى الثالثة والستين لاستقلال بلادنا الثانـي من الاحتلال الخارجي، ونتمسك بقَبس ثورة شعبنـا المشتعل حتـى التحـرير الثالث من الاحتـلال الداخلـي، وشعبنـا يَعقد العَـزم على مواصلة الجهاد المدنـي، ويَطلع إلـى فجـر الخلاص".

وكان بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أعلن أن جملة الوفيات التي حدثت خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات بلغت 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية.

وأضاف وزير الاعلام ، في مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس الماضي ، أن عدد الجرحى من المواطنين 219 و من أفراد القوات النظامية187.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا في الاحتجاجات.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية.

كانت احتجاجات قد اندلعت في يناير الماضي للقضايا ذاتها مع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم.

ووقعت احتجاجات مشابهة في السودان في أواخر عام 2016 بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود.

وتضررت السودان بشدة عندما انفصل جنوب السودان عنها في عام 2011 في وقت لا تزال تخوض الحكومة قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة.