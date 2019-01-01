9 إصابات في حادث دهس متعمد بالعاصمة اليابانية طوكيو

(د ب أ):

أُصيب 9 أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، اليوم الثلاثاء، عندما وجّه رجل سيّارته عمدًا في اتّجاه حشد كان يحتفل بحلول رأس السنة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام الثلاثاء.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنّ رجلاً يابانيًا يبلغ 21 سنة، يدعى كازوهيرو كوساكابي توجّه بسيّارته "بنيّة القتل" إلى شارع تاكيشيتا في حي هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلّي.

ووفقًا لتلفزيون "إن إتش كاي"، فقد قال كوساكابي للشرطة إنّه تصرّف بهذه الطريقة "ردًا على عقوبة الإعدام"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافيّة.​