2 مليون يحتفلون بالعام الجديد في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك

نيويورك - (د ب أ):

احتفلت نيويورك بقدوم العام الجديد، وسط احتشاد نحو 2 مليون شخص في ساحة "تايمز سكوير" بهبوط كرة بلورية ضخمة على وقع العد التنازلي للثواني حتى انتصف الليل إيذانًا ببدء 2019.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية مع نشر آلاف من عناصر الشرطة بعضهم مسلح ببنادق طويلة.

وتم وضع حواجز خرسانية ومركبات حاجزة في الشوارع المحيطة بتايمز سكوير.

ونشرت السلطات كاميرات مراقبة والكلاب البوليسية، ولأول مرة تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء فوق الحشود.