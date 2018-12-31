عباس: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، إن "القدس ليست للبيع"، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بحسب ما ذكرت "الغد" الإخبارية.

وأضاف عباس، خلال مهرجان إيقاد الشعلة الـ54 لانطلاقة ثورة فلسطين وحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: "لن نقبل أبدا ولن نسمح لأحد، ولن يسمح أهلنا وشعبنا وكل العالم وكل أحراره، أن يبيعوا القدس، وأن يبيع ترامب القدس لإسرائيل، وهذا لن يحدث أبدا".

وأوضح، هذه مؤامرة يحيكونها من بعيد، ويحاولون أن ينفذونها، لن نسمح لأحد أن يفعل ذلك، ستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.

وقال عباس: "54 عاما استمرت الثورة بإرادتكم، بدماء الشهداء، بدم الجرحى، بمعاناة الأسرى، معاناة هذا الشعب ستستمر حتى يحصل على الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأكد الرئيس "ما زال هناك من يحاربها، ومن يحاول أن يدمرها، يتجاهلها، خسئوا أولئك الذين يمنعون ايقاد الشعلة في غزة، من يفعل هذا هو خارج عن الصف الوطني، من يمنعنا خارج عن الصف الوطني، مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك، وهم إلى مزابل التاريخ".

بدوره، قال نائب رئيس حركة "فتح"، عضو اللجنة المركزية فيها محمود العالول: إن "أربعة وخمسين عاما، وهذه الثورة والمسيرة مستمرة من المعاناة، والتضحيات، والانتصارات، والإنجازات، والثورة.

وأضاف العالول، “نتحدث عن تاريخنا لننظر للمستقبل، الذي يقودنا أبو مازن باتجاهه، وننظر للمستقبل من أجل إنجاز حريتنا واستقلالنا، فأيها الأخوة المستقبل أنتم من ستصنعونه، وحركتكم صنعت مجدا للأمة وعليكم أن تحافظوا عليه وهذه مسألة أساسية”.

وتابع العالول، “نحن نفهم أن تحاصر القدس، وأن يمنع مناضلونا ومحافظ القدس من أن يكونوا بيننا، ولكن لا نفهم ما يجري في قطاع غزة، أن تمنع من إضاءة شعلة انطلاقة الثورة، ورغم ذلك أطفال غزة سيضيئون مئات الشعلات في مئات المواقع”.

وقال: "الرئيس ربما فاجأ الجميع، ولكنه لم يفاجئنا لأننا نعرفه، فهو من مدرسة صنعها هو وياسر عرفات وكل الشهداء، فكيف يتوقعون منه أن يتنازل عن القدس واللاجئين، أليست هي التي استشهد دونها ياسر عرفات، والشهداء ومن أجل ذلك كان موقف أبو مازن صلبا ومحافظا على الثوابت ومتحديا للمؤامرات من أي جهة كانت".

وتابع العالول، "هذه الثورة دفعت ثمنا باهظا من أجل الحرية والاستقلال والشهداء، عهدنا وعهد الرئيس أن لا نقبل إلا الحرية والاستقلال وحقوق شعبنا كاملة وغير منقوصة، وإنها لثورة حتى النصر".