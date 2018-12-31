أهم التصريحات في 24 ساعة: الشرطة تحمي المواطنين ولكن "في القصاص حياة"

القاهرة – مصراوي

أبدى الرئيس السوداني عمر البشير رضاه عن أداء شرطة بلاده خلال مواجهة المظاهرات الأخيرة ضد الحكومة، فيما قال أحد زعماء حركة الإخوان المسلمين في الجزائر إن عصر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه انتهى، وهدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو سترد بالمثل حال نشرت واشنطن صواريخ في أوروبا.