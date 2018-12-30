رئيس وزراء العراق يطالب البرلمان بتأجيل التصويت على التشكيل الوزاري
بغداد- أ ش أ:
طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت ، البرلمان بتأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد.
وقال رئيس الوزراء ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية نرسل إليكم ترشيحات جديدة لمرشحي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء مع السيرة الذاتية و رأي هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة".
وأشار البيان إلى أن المرشحين للمنصبين ، هما يعرب ناظم فرمان العبودي لشغل منصب هيئة الاستثمار الوطنية، ونوفل أبو الشون الحسن لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء .
وطالب عبد المهدي بتأجيل طرح مرشحي الدفاع و الداخلية لحين حسم الموضوع و ذلك لوجود مباحثات حول اسم المرشحين أو لتقديم مرشح بديل.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مظاهرات في الجامعة الحرة في طهران بعد مقتل 10 طلاب
-
151
-
43
-
39
-
32
-
25
-
25
-
25
-
24
-
18
-
18