أكثر الكلمات إنتشاراً

أتوبيس الهرم تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان محمد صلاح

رئيس وزراء العراق يطالب البرلمان بتأجيل التصويت على التشكيل الوزاري

02:54 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
رئيس وزراء العراق يطالب البرلمان بتأجيل التصويت على التشكيل الوزاري

بغداد- أ ش أ:

طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت ، البرلمان بتأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد.
وقال رئيس الوزراء ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية نرسل إليكم ترشيحات جديدة لمرشحي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء مع السيرة الذاتية و رأي هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة".
وأشار البيان إلى أن المرشحين للمنصبين ، هما يعرب ناظم فرمان العبودي لشغل منصب هيئة الاستثمار الوطنية، ونوفل أبو الشون الحسن لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء .
وطالب عبد المهدي بتأجيل طرح مرشحي الدفاع و الداخلية لحين حسم الموضوع و ذلك لوجود مباحثات حول اسم المرشحين أو لتقديم مرشح بديل.

هذا المحتوى من

حكومة العراق رئيس وزراء العراق البرلمان العراقي عادل عبد المهدي

الخبر التالى:

مظاهرات في الجامعة الحرة في طهران بعد مقتل 10 طلاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان