رئيس وزراء العراق يطالب البرلمان بتأجيل التصويت على التشكيل الوزاري

بغداد- أ ش أ:

طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت ، البرلمان بتأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد.

وقال رئيس الوزراء ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية نرسل إليكم ترشيحات جديدة لمرشحي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء مع السيرة الذاتية و رأي هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة".

وأشار البيان إلى أن المرشحين للمنصبين ، هما يعرب ناظم فرمان العبودي لشغل منصب هيئة الاستثمار الوطنية، ونوفل أبو الشون الحسن لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء .

وطالب عبد المهدي بتأجيل طرح مرشحي الدفاع و الداخلية لحين حسم الموضوع و ذلك لوجود مباحثات حول اسم المرشحين أو لتقديم مرشح بديل.