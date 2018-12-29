حماس تنفي ما ورد في شهادة مبارك في قضية اقتحام السجون

غزة- (د ب ا):

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن إرسال الحركة لـ800 عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011.

واستهجنت حماس في بيان وصل وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" نسخة منه اليوم السبت، الإصرار على الزج بها في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية، مجددة التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.

وبحسب الوكالة، كان مبارك قال الأربعاء الماضي إنه تلقى تقريرًا وهو في السلطة يفيد بتسلل نحو 800 عنصر مسلح لحدود البلاد الشرقية عبر أنفاق لدعم جماعة الإخوان المسلمين إبان ثورة يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عامًا.

واتهم مبارك، 90عامًا، حركة حماس في غزة بإرسال هؤلاء المسلحين كي تزيد "الفوضى" التي بدأت مع انطلاق ثورة يوم 25 يناير، وفقا للوكالة.

وأضاف أن "المسلحين هاجموا أقسامًا للشرطة واقتحموا سجوناً وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة".

كما قال إن من بين الأماكن التي انتشر المسلحون فيها "السجون وخصوصًا سجن وادي النطرون لإخراج المسجونين فيه من حماس وحزب الله والاخوان المسلمين" بحسب الوكالة.