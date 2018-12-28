الاتحاد الأوروبي يدين هجوم "أتوبيس الهرم" الإرهابي

القاهرة - مصراوي:

أدان سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، الهجوم الإرهابي الذي وقع على أتوبيس الهرم وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وكتب سوركوش عبر تويتر: "أشجب بشدة الهجوم على حافلة تقل سائحين في الجيزة، وأسفر عن مقتل وجرح أشخاص أبرياء".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب، وأضاف: "خالص التعازي لأسر الضحايا، وأرجو الشفاء العاجل للجرحى".

وأعلنت وزارة الداخلية، انفجار أتوبيس سياحي مساء اليوم الجمعة، جراء عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحًا "فيتنامي الجنسية".

انتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.. وجاري استكمال عمليات الفحص.