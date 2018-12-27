تعيين الأمير بدر بن سلطان نائبًا لأمير مكة المكرمة

كتبت - هدى الشيمي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأصدرت المملكة، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما صدر أمرًا ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان.