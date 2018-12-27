  • عاجل:إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    تعيين الأمير بدر بن سلطان نائبًا لأمير مكة المكرمة

    03:13 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    تعيين الأمير بدر بن سلطان نائبًا لأمير مكة المكرمة

    الأمير بدر بن سلطان

    كتبت - هدى الشيمي

    أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

    وأصدرت المملكة، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

    كما صدر أمرًا ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان.

    خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز مكة المكرمة

    الخبر التالى:

    السعودية: أمر ملكي بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان