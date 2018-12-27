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    وسائل إعلام صينية: أمريكا والصين تجريان مباحثات تجارية في يناير المقبل

    02:45 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    وسائل إعلام صينية: أمريكا والصين تجريان مباحثات تجارية في يناير المقبل

    أرشيفية

    بكين - (د ب أ):

    ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الخميس أن مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين يعتزمون اللقاء في يناير المقبل لإجراء مباحثات تجارية، في دلالة على أن التوترات بين الدولتين ربما تخف حدتها بعد تبادل الدولتين لفرض رسوم على الصادرات.

    وأفادت شبكة سي جي تي ان بأنه لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء المباحثات، ولكن الجانبين يجريان مباحثات عبر الهاتف.

    ويذكر أن الصين فرضت مطلع هذا العام رسوما بنسبة 25% على السيارات الأمريكية وذلك ردا على فرض أمريكا رسوم على بضائع صينية تشمل شرائح أشباه المواصلات.

    مع ذلك، قالت الصين مطلع هذا الشهر إنها سوف تعلق فرض مزيد من الرسوم على السيارات الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الأول من يناير المقبل، في إشارة لتراجع حدة التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

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