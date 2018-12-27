وزير الكهرباء الإيراني يزور العراق لإجراء مفاوضات في مجالات الطاقة والديون

بغداد - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس اليوم الخميس بأن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان بدأ زيارة إلى بغداد وأجرى فور وصوله مباحثات لبحث ملفات الطاقة والغاز والديون بين البلدين.

وقال المدرس في تصريح صحفي ، إن "وزير الطاقة الإيراني وصل عصر أمس (الأربعاء) وأجرى اجتماعا مع الجانب العراقي الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، تم خلاله عرض الملفات بين البلدين الخاصة بالطاقة الكهربائية المجهزة من إيران فضلاً عن الغاز المستورد والديون الخاصة بهما إلى جانب الربط التزامني بين منظومة الكهرباء العراقية والإيرانية".

وأوضح: "الوزير الإيراني تعهد باستمرار تجهيز الكهرباء إلى العراق في الصيف المقبل علاوة على الغاز".

وأكد المدرس أن "الاجتماعات ستستمر بين الجانبين للوصول إلى آلية توافقية لديمومة العمل بين البلدين".

وبحسب مصادر محلية، فإن العراق يستورد أكثر من 1000ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران لسد النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية فضلا عن استيراد الغاز لتغذية محطات إنتاج الكهربائية العراقية شرقي البلاد .

وأوضحت المصادر أن هذا النشاط ترتب عليه ديون مالية على العراق لحساب إيران تبلغ نحو ملياري دولار.