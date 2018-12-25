تشاووش أوغلو: تركيا عازمة على الوصول إلى شرق الفرات في سوريا



اسطنبول - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء أن بلاده عازمة على الوصول إلى شرق الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول اليوم الثلاثاء :"إذا قالت تركيا أنها ستدخل سوريا فإنها ستدخلها"، وذلك تعقيبا على إرجاء أنقرة عمليتها العسكرية الثالث في الشمال السوري، وسط تحركات دبلوماسية مع واشنطن.

وصرح بأن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال خارطة الطريق الخاصة بمنبج، بشمال سورية، قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأضاف أنه يعتزم زيارة روسيا قريبا لبحث عملية الانسحاب.

وحذر الوزير التركي فرنسا من أن وجودها في سوريا لحماية "وحدات حماية الشعب" الكردية "لن ينفع فرنسا ولا الوحدات الكردية".