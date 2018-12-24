الداخلية الأفغانية: مقتل 27 شخصا خلال هجوم كابول

كابول - (د ب أ)

صرح مسئول بوزارة الداخلية الأفغانية بأن 27 شخصا، من بينهم 26 مدنيا وشرطي واحد، لقوا حتفهم خلال الهجوم الذي استهدف منشآت حكومية بالعاصمة كابول اليوم الاثنين.

وذكر نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أن ثلاثة من منفذي الهجوم أيضا قضوا نحبهم.

وأضاف أن 16 مدنيا وشرطيا واحدا أصيبوا خلال الهجوم.

وأوضح رحيمي أن قوات الأمن الأفغانية قامت بتطهير مبنيين، فيما يجري حاليا تطهير مبنى ثالث.

ونقلت وكالة "تولو نيوز" الإخبارية المحلية عن رحيمي قوله إنه تم إنقاذ 310 أشخاص.

وكان رحيمي قد ذكر في وقت سابق أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار، وبدأ المهاجمون في دخول المباني واحتجاز الرهائن.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة وانتشرت الوحدات الخاصة في مكان الهجوم.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن هجوم اليوم الاثنين هو الهجوم رقم 22 في كابول منذ يناير هذا العام، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 510 أشخاص وإصابة نحو ألف شخص آخرين في العاصمة فقط.