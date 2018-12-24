أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

الداخلية الأفغانية: مقتل 27 شخصا خلال هجوم كابول

09:31 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
الداخلية الأفغانية: مقتل 27 شخصا خلال هجوم كابول

قوات الأمن الأفغانية - أرشيفية

كابول - (د ب أ)

صرح مسئول بوزارة الداخلية الأفغانية بأن 27 شخصا، من بينهم 26 مدنيا وشرطي واحد، لقوا حتفهم خلال الهجوم الذي استهدف منشآت حكومية بالعاصمة كابول اليوم الاثنين.

وذكر نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أن ثلاثة من منفذي الهجوم أيضا قضوا نحبهم.

وأضاف أن 16 مدنيا وشرطيا واحدا أصيبوا خلال الهجوم.

وأوضح رحيمي أن قوات الأمن الأفغانية قامت بتطهير مبنيين، فيما يجري حاليا تطهير مبنى ثالث.

ونقلت وكالة "تولو نيوز" الإخبارية المحلية عن رحيمي قوله إنه تم إنقاذ 310 أشخاص.

وكان رحيمي قد ذكر في وقت سابق أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار، وبدأ المهاجمون في دخول المباني واحتجاز الرهائن.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة وانتشرت الوحدات الخاصة في مكان الهجوم.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن هجوم اليوم الاثنين هو الهجوم رقم 22 في كابول منذ يناير هذا العام، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 510 أشخاص وإصابة نحو ألف شخص آخرين في العاصمة فقط.

 

وزارة الداخلية الأفغانية أفغانستان سيارة مفخخة هجوم إرهابي

الخبر التالى:

الرئيس الفلسطيني يشارك باحتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان