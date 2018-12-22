صحيفة عبرية: واقعة فساد في الشرطة الإسرائيلية

كتبت - بسمة باهر:

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية عن واقعة فساد جديدة في شرطة الاحتلال، بعد اتهام رئيس قسم الموارد البشرية بالشرطة الإسرائيلية في انتهاك الثقة والتورط في مناقصات غير لائقة.

وذكرت الصحيفة أن وحدة التحقيق بالشرطة استجوبت جيلا جازيال رئيسة قسم الموارد البشرية بشرطة الاحتلال ووجهت إليها اتهاما بخرق الثقة.

فُتح التحقيق ضدها بعد شكوى تقدم بها أمين المظالم إلى مراقب الدولة والتي تتعلق بالمناقصات التى جرت من أجل القيام بحفل وداع لقائد الشرطة السابق يوهانان دانينو الذي عقد في كلية الشرطة في يونيو 2015 بتكلفة مئات الآلاف من الشيكل.

وعندما فحص المراقب المالي اكتشف الاتصالات التي تمت في هذه الفترة وأنها حُذفت من أجهزة الكمبيوتر.

كما وجهت وحدة التحقيق اتهاما لجازيال بأنها كانت على علم بالسلوك غير المناسب للضباط الذين خدموا تحت قيادتها فيما يتعلق بالاتصالات بين الشرطة والموردين الخارجيين ولم تفعل شيئًا.

والتحقت جازيال بشرطة الاحتلال في عام 1987 وشغلت عددا من المناصب في شعبة الموارد البشرية، ومنصب رئيس قسم الضحايا والتقاعد، ورئيس مكتب التوظيف ورئيس قسم ترقية وتعيين الموظفين، إلى أن عينت في وقت لاحق رئيسًا للموارد البشرية في شرطة الحدود، وشغلت فيما بعد منصب رئيس قسم الموارد البشرية.