ماتيس يستقيل: ترامب يستحق وزيرا للدفاع بأفكار تشابه أفكاره

القاهرة - مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الخميس، إنه سوف يتقاعد بحلول شهر فبراير المقبل لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق أن يكون في إدارته وزيرًا للدفاع يحمل أفكارًا أكثر تشابهًا مع أفكاره.

وكتب ماتيس في خطاب التقاعد الموجه للرئيس ترامب، بحسب وكالة أسوشيتد برس: "لأنك تملك الحق في امتلاك وزيرا للدفاع أفكاره أكثر اتساقا مع أفكارك... أعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب للتخلي عن منصبي".

وأشار إلى أن خدمته تنتهي بنهاية شهر فبراير المقبل، ما يسمح بوقت طويل لاختيار وزيرا جديدا للدفاع.

وكان ترامب أعلن أن استقالة ماتيس تأتي بعد خدمته الولايات المتحدة كوزير للدفاع خلال العامين الماضيين.

وأضاف ترامب أنه خلال فترة توليه الوزارة حدث تقدم هائل، مشيرًا إلى أن ماتيس كان يساعد بشكل رائع في التواصل مع الحلفاء والدول الأخرى حول العالم من أجل الوفاء بنصيبهم من الالتزامات العسكرية.

وحول موعد الإعلان عن الوزير الجديد، قال ترامب إنه سيتم الإعلان عن الشخص الذي سيشغل المنصب قريبًا. وشكر ترامب بعبارة مقتضبة ماتيس على خدماته التي قدمها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من سوريا، والأنباء عن سعي الرئيس الأمريكي لسحب قواته من أفغانستان أيضًا.

ودافع ترامب عن قراره بأنه لا يريد أن يكون شرطي العالم دون أن تدفع الدول مقابل ذلك، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يعود أبناء الولايات المتحدة إلى الوطن لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.