بوتين: نأمل في عدم سماح البشرية بوقوع كارثة نووية

موسكو - أ ش أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في عدم سماح البشرية بوقوع كارثة نووية.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس: "من منطلق الحفاظ على البشرية ينبغي علينا عدم الوصول إلى الهاوية، لأن هذا قد يؤدي إلى فناء الحضارة بأكملها وربما الكوكب" .. موضحًا أن العالم يشهد انهيارا لنظام الحد من انتشار التسلح.

وأضاف:" نحن نشهد الآن انهيارا للنظام الدولي للحد من التسلح ونشهد سباقا للتسلح".. مشيرا إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ، فإن موسكو ستكون مضطرة للرد بتصنيع أنظمة تسليح جديدة.

وتابع قائلا: "إن الولايات المتحدة تخطي الآن خطوة جديدة وتخرج من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومن الصعب أن نتخيل كيف سيتطور الوضع، وعلينا أن نضمن أمننا بخطوات معينة".

وأشار إلى أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف" تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أية صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير 500─1000 كيلومتر.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي أنه يتفق بشكل عام مع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتصار على تنظيم "داعش" في سوريا، مشيرا إلى أن هناك خطرا لانتقال الإرهابيين إلى المناطق المجاورة.

وقال: "فيما يتعلق بالنصر على "داعش"، أنا أتفق مع الرئيس الأمريكي بشكل عام".. مضيفا:" لقد حققنا تغييرات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب في هذه المنطقة ووجهنا ضربات كبيرة لتنظيم "داعش" في سوريا، لكن هناك خطر من انتقال هذه الجماعات وما شابهها إلى المناطق المجاورة مثل أفغانستان وبلدان أخرى".

وحول سحب القوات الأمريكية من سوريا، قال بوتين: "بالنسبة لانسحاب القوات الأمريكية، فأنا لا أعرف ما هذا".. مضيفا:"أن الولايات المتحدة موجودة في أفغانستان لمدة 17 عاما وكل عام تقريبا تقول إنها ستسحب قواتها من هناك، ولكنها مازالت موجودة في أفغانستان".

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، اليوم الخميس، ويشارك أكثر من 1700 ممثل إعلامي في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي ويعتبر هذا المؤتمر الصحفي السنوي هو الأول من نوعه بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.