مع بدء انسحاب الجيش الأمريكي.. ترامب: هزمنا داعش في سوريا

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، وهذا سبب وجود قواته هناك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت في تقرير لها اليوم الاربعاء، أن الجيش الأمريكي يبدأ استعداداته للانسحاب كليًا من شمال شرق سوريا، دون تأكيد رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع (البنتاجون).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، أن واشنطن بدأت إبلاغ شركائها أنها "ستنسحب فورا من المنطقة" بحسب ترجمة سكاي نيوز.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القرار يأتي بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش.

لكن أنقرة تعد وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود.

وكان أردوغان قال، الأسبوع الماضي، إن تركيا ستشن عملية جديدة خلال أيام ضد وحدات حماية الشعب، لكنه لم يحدد بعد موعدا لشنها.