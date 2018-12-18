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برج خليفة يكتسي بلون العين البنفسجي

10:26 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
برج خليفة يكتسي بلون العين البنفسجي

برج خليفة

دبي (د ب أ)

احتفل برج خليفة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتأهل فريق العين لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز اليوم الثلاثاء، على ريفر بليت الأرجنتيني 5/ 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي للمباراة بالتعادل 2/ 2 في المباراة التي جرت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وحضر هذه المباراة قرابة 22 ألف متفرج، وفور إعلان تأهل الفريق الإماراتي تم إضاءة برج خليفة أكبر أبراج العالم في دبي باللون البنفسجي وهو الزي الرسمي لهذا الفريق.

وقد خرجت جماهير نادي العين عقب التأهل تطوف شوارع المدينة وقبل مغادرة المدرجات احتفت وغنت كثيرا لفريقها واللاعبين والجهاز الفني.

برج خليفة الإمارات دبي كأس العالم للأندية نادي العين ريفر بليت

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